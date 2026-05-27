Boeing recibe 'luz verde' para aumentar la producción del avión 737 Max a 47 unidades al mes

Archivo - 12 March 2024, US, Renton: Boeing airplanes in various stages of production stand in the Boeing Renton Factory in Renton, Washington, USA. - Scott Brauer/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha recibido la aprobación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) para aumentar la producción de su avión 737 Max hasta las 47 unidades al mes, cinco más que el límite actual, por lo que alcanzará este nuevo ritmo de fabricación en los "próximos meses".

Así lo ha anunciado el presidente y consejero delegado del fabricante, Kelly Ortberg, durante la Conferencia de Decisiones Estratégicas de Bernstein celebrada este miércoles, según informa 'Bloomberg'.

La compañía estadounidense ha ido aumentando de forma constante la producción de su modelo estrella 737 Max después de que la agencia estatal limitara la producción mensual a 38 unidades al mes en 2024, como consecuencia de un incidente a principios de ese año en relación al desprendimiento de un panel en pleno vuelo.

En lo que va de año, Boeing ha entregado un total de 190 aviones comerciales hasta abril, de los cuales 147 corresponden al modelo 737 Max. Por pedidos, este tipo de aeronave acumula un total de 157 encargos, más de la mitad que la cifra total.

De cara a su meta comercial en 2026, el fabricante ya confirmó que no alterará su objetivo de entregar cerca de un 10% más sobre la cantidad de 2025, es decir, unas 660 entregas.

En el primer trimestre, redujo un 77% sus 'números rojos', hasta los siete millones de dólares (seis millones de euros) del mismo periodo de un año antes, impulsado por el alza de entregas de aviones comerciales y un calendario favorable de pedidos.

EL PEDIDO DE 200 AVIONES DE CHINA: "UN GRAN LOGRO"

En su intervención, Ortberg también ha comentado su reciente viaje a China, junto al presidente, Donald Trump, donde se consiguió un compromiso de compra de 200 aviones Boeing por parte del gigante asiático, siendo la primera gran compra de aeronaves fabricadas en EEUU por parte de ese país en casi una década.

Este anuncio ha sido calificado como "un gran logro" por parte del CEO. "Mi objetivo principal era reabrir ese mercado a nuestros aviones de fuselaje estrecho. Como saben, no habíamos recibido ningún pedido en casi una década", ha añadido.