Bruselas da más tiempo a las aerolíneas portuguesas para cumplir las condiciones de las ayudas de reestructuración

Archivo - Avión de TAP Air Portugal. - TAP AIR PORTUGAL - Archivo

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido ampliar los plazos para que las aerolíneas portuguesas SATA y TAP completen la venta de activos que se les exigió como condición para autorizar las ayudas públicas de reestructuración concedidas por el Gobierno de Portugal y autorizadas por Bruselas.

En el caso del grupo SATA Azores, el Ejecutivo comunitario ha aprobado una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 para vender una participación mayoritaria del 51 % de Azores Airlines, así como para separar y vender su negocio de asistencia en tierra.

Unas operaciones que formaban parte de los compromisos asumidos cuando la Comisión dio luz verde a las ayudas concedidas a la compañía en junio de 2022, destinadas a garantizar su viabilidad a largo plazo.

Por su parte, TAP Air Portugal, la principal aerolínea del país, tendrá hasta el 30 de junio de 2026 para desprenderse de su participación en SPdH - Serviços Portugueses de Handling y en Cateringpor, una condición ligada a la aprobación del respaldo económico de reestructuración autorizado en diciembre de 2021.

La Comisión ha explicado que la ampliación se ha concedido a petición del Gobierno portugués y que, para evitar posibles efectos en el mercado, Portugal se ha comprometido a reducir de forma proporcional el importe de la financiación pública y a mantener las medidas necesarias para garantizar la competencia hasta que se complete la venta total de los activos.