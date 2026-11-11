Cancelados 263 vuelos por la huelga general, el 5,8% de los programados, en los aeropuertos de España

Archivo - Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 4 de agosto de 2026 en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles ha provocado la cancelación de 263 vuelos en la red de aeropuertos de España, lo que supone el 5,81% de los programados, según informan fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, se ha producido la cancelación de 263 operaciones de las 4.529 programadas en total para este miércoles, de acuerdo con sus datos, actualizados hasta las 12.00 horas.

Previamente, hasta las 10.00 horas, se habían cancelado 234 operaciones de las 4.529 programadas, lo que implicaba un porcentaje de cancelaciones del 5,16%.

Desde Aena recuerdan que, con motivo de la huelga general de este 11N, las compañías aéreas que operan en la red de Aena reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas.

Las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas han cancelado seis vuelos durante el arranque de la jornada de huelga de 24 horas en todo el país. Con datos de las 8.30 horas, se habían cancelado seis operaciones de las 1.097 programadas para esta jornada en el aeropuerto madrileño, según han informado previamente a Europa Press fuentes de Aena.

SERVICIOS MÍNIMOS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La resolución establece tres categorías de protección para los vuelos comerciales en función de las alternativas de transporte disponibles para los viajeros.

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla

Por su lado, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.