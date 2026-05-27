Cathay amplía su pedido de aviones de carga Airbus A350F a ocho unidades

Cathay Cargo. - CATHAY

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cathay Group ha firmado un pedido en firme a Airbus de dos aviones de carga A350F adicionales, por lo que su encargo total de este modelo asciende a las ocho unidades, según un comunicado.

En concreto, este carguero será operado por la división de carga de la aerolínea, Cathay Cargo, con el objetivo de aportar nuevos niveles de eficiencia a su red.

"Esta inversión estratégica y preparada para el futuro refleja nuestra firme confianza en nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo y respalda el objetivo de Cathay Cargo de ser la mejor compañía de transporte aéreo de carga del mundo", ha destacado el director ejecutivo del grupo, Ronald Lam.

Entre los beneficios del carguero A350F, destaca una autonomía de hasta 8.700 kilómetros con una carga útil de hasta 111 toneladas, un peso 46 toneladas más ligero y una reducción del consumo de combustible y de las emisiones de carbono de hasta un 20%.

Además, puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF) en el momento de su entrada en servicio, con el objetivo de alcanzar una capacidad del 100% para 2030, al igual que el resto de los aviones de Airbus.

A finales de abril, el avión de carga A350F había registrado 101 pedidos en firme de 14 clientes de todo el mundo.