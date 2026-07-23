CCOO celebra los avances en el proceso de jubilación anticipada para los transportistas

Archivo - Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras - Nono Rico / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado los nuevos pasos que se han dado en los trámites para reconocer la jubilación anticipada de los profesionales del transporte de mercancías por carretera, después de que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) haya remitido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) un informe necesario para seguir avanzando en la tramitación.

El sindicato destaca en un comunicado que este informe, aunque no es vinculante, contiene "gran cantidad de elementos objetivos que refuerzan de forma contundente la solicitud", al reconocer una pluralidad de riesgos inherentes a la conducción profesional de mercancías.

Entre estos riesgos cita la seguridad vial, la carga y descarga, exposición higiénica, sedestación prolongada, vibraciones, carga mental, nocturnidad, aislamiento, presión temporal, violencia externa y conflicto trabajo-familia, así como la evidencia científica de trastornos musculoesqueléticos, salud mental, apnea del sueño, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, siniestralidad grave y mortalidad laboral superior.

Asimismo, para CCOO, este nuevo informe confirma que el procedimiento para las personas conductoras de camión "continúa su lenta tramitación", como desde el sindicato llevan meses advirtiendo.

Así, aún falta el informe de la Inspección de Trabajo y el de la Comisión de evaluación antes de que la DGOSS resuelva estimar la solicitud e instar al Consejo de Ministros a elaborar el real decreto correspondiente o desestimar la solicitud.