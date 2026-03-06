CCOO reclama una subida salarial acumulada del 9% en 2026 y 2027 para los trabajadores de Airbus

Archivo - Entrada a la sede de la empresa Airbus en Getafe, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar.

CCOO de Industria reclama una subida salarial acumulada del 9% en 2026 y 2027 para los trabajadores de Airbus en España, con el objetivo de garantizar la mejora real de su poder adquisitivo y en reconocimiento al papel de la plantilla en unos resultados récord del fabricante europeo, que registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, un 23% más que el año anterior.

Tal y como destaca en un comunicado, la propuesta del sindicato cuenta con el respaldo de la afiliación y de una "amplia mayoría" de la comisión, que está negociando el alza salarial de la segunda mitad del VII Convenio Colectivo Interempresas.

En este escenario, desde la entidad sindical ha defendido que, cuando la empresa crece de forma sostenida y mejora sus beneficios, el crecimiento debe tener un reflejo directo en las condiciones económicas de quienes lo hacen posible.

Junto a los resultados "históricos", el sindicato también ha señalado que Airbus ha alcanzado una una cartera de pedidos récord en todas sus divisiones y mantiene sólidas perspectivas de crecimiento financiero e industrial a medio y largo plazo, además de apuntar un nuevo incremento del dividendo para sus accionistas.

"España es un país estratégico para Airbus, con una plantilla altamente cualificada que está contribuyendo de forma decisiva a los resultados récord del grupo. La coherencia entre crecimiento, beneficios y salarios no es solo una cuestión económica, sino también de responsabilidad empresarial e industrial para garantizar la estabilidad del sector", ha manifestado CCOO de Industria.

A su vez, para el sindicato, Airbus es la empresa tractora de un sector estratégico con un fuerte impacto económico y social en España, siendo "beneficiaria" de una parte significativa del incremento de los presupuestos vinculados a seguridad y defensa.

Por ello, a su juicio, estos contratos, financiados con recursos públicos, deben traducirse en retorno industrial, creación de empleo y mejora de las condiciones laborales y salariales del sector.

Con todo, CCOO de Industria ha reafirmado su voluntad de continuar negociando con responsabilidad para alcanzar un acuerdo que "reconozca la aportación de la plantilla y garantice la estabilidad social en una etapa clave de crecimiento para Airbus y para el conjunto del sector aeroespacial en España".