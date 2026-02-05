Comienza la segunda reunión entre Puente y sindicatos sobre la huelga de trenes aún con posiciones distantes

El secretario general de SEMAF, Diego Martín Fernández, atiende a los medios tras una reunión, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a 4 de febrero de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios han arrancado en torno a las 10.30 horas de este jueves una segunda reunión para abordar la huelga de trenes de la semana que viene, aún con posiciones distantes.

Fuentes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) aseguran que todavía "falta mucho para llegar a un acuerdo, ya que se trata de un asunto tan serio que las buenas intenciones y grandes palabras se quedan cortas".

Semaf defiende que su principal objetivo es mejorar la seguridad y calidad del sistema ferroviario español, por lo que espera que las negociaciones consigan que se produzca un cambio estructural "en beneficio de toda la sociedad".

"Ayer, miércoles, tuvimos una primera reunión en la que se abordó la problemática en términos generales, por lo que todavía permanecemos en posiciones distantes", añaden.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que esta segunda reunión se ha iniciado "con tono constructivo y voluntad de diálogo", después de manifestar ayer que suscriben todas las reivindicaciones de los sindicatos.

Por parte del Ministerio, junto a Puente asisten el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática (ya que se encuentra en Cataluña para atender la crisis en Rodalies); el presidente de Adif, Pedro Marco; la directora de Recursos Humanos, Conchi Casillas; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Por parte de los sindicatos acude una representación de CCOO, UGT y Semaf. Desde CCOO explicaron ayer que las principales reivindicaciones trasladadas al Ministerio pasan por acometer un "cambio de paradigma en el mantenimiento ferroviario", incrementar la plantilla en Adif para internalizar actividades y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura.

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.