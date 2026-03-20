Convocadas concentraciones el 23 de marzo en los centros de trabajo de Airbus y paros parciales el 24 y el 26

Archivo - Vista de la estructura de un avión en el campus de Airbus en Getafe. - EUROPA PRESS/C.Luján.POOL - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria, ATP y SIPA han convocado concentraciones en todos los centros de trabajo de Airbus en España para el próximo lunes 23 de marzo a las 12.00 horas y paros parciales el 24 y el 26 para reclamar subida acumulada del 9% durante 2026-2027.

En este sentido, CCOO señala que la dirección de la compañía "bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta", por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar "una revisión justa en el grupo aeroespacial".

Las asambleas informativas se celebrarán este viernes en los centros de trabajo que se ubican en Getafe, Illescas, Albacete, Tablada, Sevilla y Cádiz.

En un comunicado, los sindicatos destacan "la falta de voluntad negociadora que ha mostrado la dirección de Airbus", por lo que estas acciones irán destinadas a "hacer entender a la empresa que es necesario avanzar hacia un acuerdo coherente" con la evolución del coste de la vida y con los resultados históricos del grupo.

Así, ponen de relieve que todo se da en un contexto de "elevada carga de trabajo", "resultados empresariales récord" y perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones, por lo que reclaman que la dirección dé respuesta a "la contribución, compromiso y esfuerzo" de la plantilla.