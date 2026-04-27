Costa Cruceros abre reservas para la vuelta al mundo en 2028 a través de 51 destinos de 29 países en 139 días

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Costa Cruceros ha abierto las reservas para la vuelta al mundo en 2028, que partirá el 25 de noviembre de 2027 desde Savona (Italia) a bordo del Costa Deliziosa, cruzando cinco continentes, 29 países y 51 destinos durante un total de 139 días, según un comunicado.

Tras dejar atrás el Mediterráneo, el viaje recorre Norteamérica con estancias prolongadas en Nueva York y Los Ángeles. Posteriormente, desde el Caribe continuará hacia el Pacífico, con paradas en Hawái.

El itinerario seguirá hacia la Oceanía más auténtica, con escalas en Fiyi y Samoa, antes de llegar a Nueva Zelanda. Destacan paradas como Tauranga, Auckland y Bay of Islands. Entonces, la travesía proseguirá hacia Australia, con Melbourne y Sídney, y marcará un cambio de ritmo hacia Japón y Corea del Sur, para pasar por Hong Kong y el sudeste asiático, con destinos como Langkawi (Malasia) y Phuket (Tailandia).

A continuación, la vuelta al mundo se complementará con el océano Índico, en escalas en Sri Lanka, Maldivas y Mauricio, antes de recorrer el sur de África: Durban, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, dominada por Table Mountain.

Además del itinerario completo, en esta edición también es posible reservar para el crucero de 100 días con salida en San Francisco (Estados Unidos), accesible por vuelos directos desde los principales aeropuertos y que incluye destinos en Oceanía, Asia y África hasta el final del crucero en Savona el 11 de abril de 2028.

El vicepresidente de Ventas Mundiales de Costa Cruceros, Luigi Stefanelli, ha destacado que se trata de un itinerario con "estancias prolongadas, programas exclusivos en tierra y momentos icónicos como la Nochevieja en Los Ángeles y el acceso a Celebration Key, la isla privada en las Bahamas que se abre por primera vez a los huéspedes".

El World Cruise 2028 se completa con una selección de experiencias terrestres de varios días, diseñadas para profundizar en cada destino: desde la Nochevieja en Los Ángeles con sobrevuelo del Gran Cañón, hasta la cultura maorí en Nueva Zelanda, los templos de Kioto o una inmersión de cinco días en el sur de África.

El barco Costa Deliziosa ofrece una experiencia de elegancia y confort, con interiores de cristal de Murano, cubiertas abiertas y luminosas cabinas. Espacios como el Sunset Bar invitan a disfrutar del mar, mientras que el programa de entretenimiento incluye espectáculos, música en vivo y veladas temáticas.

Asimismo, la propuesta gastronómica combina restaurantes temáticos, opciones gourmet y bares, ofreciendo un auténtico viaje culinario que acompaña la vuelta al mundo.