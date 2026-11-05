Cuerpo asegura que "no hay ninguna previsión de cerrar" el AVE entre Madrid y Barcelona

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios durante una visita al camping Kiko Park, a 26 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "no hay ninguna previsión de cerrar ahora mismo" la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona después de que su antecesor en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, apuntase a la posibilidad de interrumpir el servicio.

"Eso es un elemento que quiero dejar claro desde ya", ha insistido Cuerpo en una entrevista en La Séptima recogida por Europa Press, y ha destacado que la "prioridad número uno" es "recuperar la confianza" y "garantizar la seguridad" en la línea entre Madrid y Andalucía.

Así, ha incidido en que los trabajos de "recuperación" se iniciarán en cuanto la jueza autorice a Adif a comenzar dichas labores tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) que provocó 69 muertes, y por el que Puente dimitió este martes como ministro y renunció a concurrir en las listas socialistas del 29-N.

Sobre su antecesor, Cuerpo ha asegurado que la renuncia del exministro respondió a la decisión de "asumir" la "responsabilidad" y "hacerse cargo de la situación", algo que "los ciudadanos deben exigir" a los "representantes políticos". "Es la forma correcta de hacer política", ha añadido.

En este sentido, ha tildado de "correcta" aunque "difícil" la salida de Puente. También ha aclarado que el exresponsable de Adif puso este miércoles su cargo a disposición del Ministerio porque "no podía permitirse no asumir esa responsabilidad con dos accidentes" y "con víctimas mortales".