Cuerpo cita al presidente de Adif y al secretario de Estado de Transportes tras asumir el Ministerio

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunirá esta misma tarde con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras asumir las gestiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que Cuerpo se encargará de los asuntos del Ministerio de Transportes, el vicepresidente ha decidido establecer una primera toma de contacto con dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Ministerio.

Con la memoria de las víctimas del accidente en Urda (Toledo) "muy presente", Cuerpo agradecía en un mensaje publicado en la red social 'X' al presidente del Gobierno la confianza para asumir "esta enorme responsabilidad".

Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria y la pérdida de confianza en el sistema. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un paquete de ayudas de 30 millones de euros, además de medidas para optimizar la seguridad de la alta velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.