Cuerpo destaca "importantes avances" con los maquinistas ante los paros que afectarán a Rodalies esta semana

1132132.1.260.149.20261109105259 Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene dentro del acto inaugural del foro ‘Avanzando hacia la incertidumbre’. A 20 de noviembre de 2025, en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha asumido también la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha destacado este lunes los "importantes avances" logrados en las negociaciones con el sindicato de maquinistas SEMAF ante los paros convocados para los días 10 y 12 de noviembre, y ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para incorporar sus reivindicaciones, principalmente en materia de seguridad laboral.

"Estamos hablando con los maquinistas, con el sindicato de SEMAF, estamos incorporando, intentando incorporar sus propuestas, de hecho hemos estado intercambiando textos normativos a lo largo del fin de semana con ellos para hacerlo lo antes posible", ha explicado Cuerpo en declaraciones a los medios en Bruselas, antes de participar en una reunión del Eurogrupo.

En este sentido, el ministro ha destacado los "importantes avances" conseguidos en la reunión mantenida la semana pasada con los representantes de los maquinistas y ha confiado en que las conversaciones permitan aliviar la situación ante los paros previstos, aunque ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo es atender las demandas de los trabajadores.

"Vamos a seguir intentando incorporar, como he dicho lo antes posible, las peticiones que tienen en materia, esencialmente, de seguridad en el trabajo, porque creemos que es relevante", ha señalado Cuerpo, quien ha recalcado que "la prioridad ahora es ser capaces de avanzar en sus demandas".

Preguntado también por la situación de Rodalies en Cataluña, ha defendido que existe una "apuesta muy clara" del Gobierno por reforzar y mejorar el servicio de Cercanías, mediante nuevas inversiones, la llegada de trenes y la constitución de una sociedad mixta para una gestión más eficiente.

"Esperemos que todo esto contribuya, desde luego, a una mejora en la eficiencia y una mejora en la calidad del servicio que es importante para los usuarios", ha afirmado.

CONTINUIDAD DEL AVE MADRID-BARCELONA

Por otra parte, Cuerpo ha apelado al criterio de los técnicos del Ministerio de Transportes para respaldar que se mantenga el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante las obras de renovación de la línea, al considerar importante transmitir confianza a los viajeros del principal corredor ferroviario del país.

"Esta es la opinión que además nos dan los técnicos. Creemos que es importante dar una señal también de confianza sobre, en este caso, el servicio de la línea más importante en términos de viajeros de nuestro país, la línea Madrid-Barcelona", ha defendido.

El ministro ha reiterado así su posición sobre la continuidad del servicio después de que Puente planteara la posibilidad de interrumpir temporalmente la circulación para acometer las obras de renovación, una opción que el propio Cuerpo ya había descartado la semana pasada al asegurar que "no hay ninguna previsión de cerrar ahora mismo" la línea.