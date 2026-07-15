La EASA amplía su advertencia sobre volar a algunas zonas de Oriente Próximo por la escalada del conflicto

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha ampliado hasta el próximo 29 de julio su recomendación a las aerolíneas de no operar en el espacio aéreo de Baréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y sobre el Golfo de Omán, debido a las recientes escaladas en el conflicto de Oriente Próximo.

Tal y como consta en el documento actualizado, después de la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, su aplicación ha sido objeto de "violaciones recurrentes y significativas", lo que ha generado, una vez más, un alto nivel de riesgo en toda la región del Golfo.

"Los esfuerzos iraníes por mantener el control del estrecho de Ormuz, los ataques recurrentes contra buques comerciales y las acciones militares estadounidenses relacionadas crean altos riesgos para el espacio aéreo de Bahréin, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como para el espacio aéreo sobre las aguas del golfo de Omán", ha señalado al respecto.

Según información de la EASA, la Comisión Europea y los Estados miembros, la presencia de importantes instalaciones militares estadounidenses en la región aumenta la probabilidad de que los Estados cubiertos por esta Zona de Intercepción de Crisis (ZIC) queden directamente expuestos a ataques con misiles y drones iraníes.

En su escrito, la agencia europea ha reiterado la importancia de que las aerolíneas mantengan una vigilancia estricta y sigan las actualizaciones para garantizar la seguridad de sus vuelos en una región considerada cada vez más volátil.

La nueva advertencia se emite apenas una semana después de que la EASA levantara temporalmente su aviso anterior tras un período de desescalada gracias al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.