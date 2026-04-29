easyJet y Rolls-Royce completan la primera prueba con un motor aeronáutico impulsado 100% por hidrógeno

Prueba del motor de hidrógeno de easyJet y Rolls Royce. - EASYJET

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

easyJet y Rolls-Royce han anunciado este miércoles que han completado con éxito la primera prueba con un motor aeronáutico Rolls-Royce Pearl 15 modificado y propulsado con hidrógeno como combustible.

Ambas compañías destacan que esta prueba supone "un importante hito" para la aviación, en concreto en los esfuerzos por reducir sus emisiones. La prueba se ha realizado en el Stennis Space Center de la NASA, cerca de Bay St. Louis (Misisipi).

Este importante logro se enmarca en un programa de cuatro años entre Rolls-Royce, easyJet y otros socios globales para explorar el hidrógeno como posible combustible de aviación y generar conocimiento técnico para futuras aplicaciones de propulsión.

easyJet ha desempeñado un papel ha apoyado el desarrollo de la tecnología de turbinas de gas de hidrógeno como parte de sus ambiciones de descarbonización a largo plazo.

La ampliación de la colaboración de Rolls-Royce con Tata Consultancy Services (TCS) ha acelerado el progreso hacia sus objetivos tecnológicos, aportando capacidades adicionales.

Durante esta fase del programa, los ingenieros demostraron que un motor a reacción moderno, adaptable para aviones de pasillo único, puede funcionar de forma segura con hidrógeno gaseoso a lo largo de todo el ciclo de vuelo simulado, incluyendo el arranque, despegue, la fase de crucero y el aterrizaje.

El programa de Rolls-Royce siguió un enfoque incremental basado en la tecnología para demostrar los fundamentos. Desde las primeras pruebas de motor en Boscombe Down (Reino Unido) en 2022, la tecnología se amplió y desarrolló mediante un programa en Reino Unido y Europa de ensayos de componentes y sistemas, incluyendo la creación de una instalación de pruebas de hidrógeno a escala real en el HSE, antes de su integración completa en un motor demostrador alimentado por hidrógeno.

Las modificaciones iniciales también se centraron en adaptar el motor para sustituir el combustible convencional por hidrógeno, teniendo en cuenta tanto las emisiones de carbono como las no relacionadas con dióxido de carbono mediante un programa de combustión.