Enaire renueva su web para potenciar las líneas de actuación de su plan estratégico

Nueva web de Enaire. - ENAIRE.

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gestor estatal de la navegación aérea en España, Enaire, ha renovado su página web corporativa para ofrecer una plataforma "más clara, flexible y preparada para el futuro", en línea con el Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de la organización para los próximos años, según ha informado este martes en una nota de prensa.

La nueva web reorganiza los contenidos y servicios para facilitar el acceso a la información y fortalecer la comunicación con públicos como profesionales del sector, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía.

El rediseño de enaire.es se ha estructurado en torno a cuatro grandes ejes: Claridad, simplificación, centralización y refuerzo de su visibilidad como empleador.

Así, el objetivo es mostrar con mayor calidad la dimensión internacional de Enaire en un contexto de mayor participación en proyectos y alianzas europeas y globales.

También busca simplificar la navegación y el acceso a la información, con una arquitectura "más lógica y escalable", además de centralizar los recursos para medios de comunicación, facilitando el acceso a comunicados, noticias, materiales y publicaciones en un espacio más ordenado y operativo.

Por último, la web también busca reforzar la visibilidad de Enaire como empleador, destacando oportunidades profesionales, cultura corporativa y contenidos específicos orientados a talento.

NUEVA ESTRUCTURA

La nueva navegación agrupa la información en grandes áreas sobre la actividad y las prioridades de la organización.

En el apartado de 'Productos y servicios de navegación aérea' se muestran todas las aplicaciones y servicios que Enaire pone a disposición de los usuarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones.

En 'Vuela tu dron', los usuarios de estas aeronaves encuentran la información necesaria para planificar y realizar sus vuelos de forma segura, clara y conforme a la normativa.

Y en 'Estrategia e innovación' se muestran los proyectos en los que Enaire participa para diseñar el espacio aéreo del futuro, acercando a la ciudadanía una parte clave de su trabajo que no siempre es visible.

"Esta renovación se enmarca en el Plan de Vuelo 2030 y es el resultado del trabajo coordinado de distintos equipos. La web no solo muestra lo que hacemos: también es parte de nuestro trabajo diario y de cómo acercamos la navegación aérea a la sociedad", ha señalado el director general de Enaire, Enrique Maurer.