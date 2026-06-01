Facua pide a Consumo investigar a easyJet por obligar a pagar maletas facturadas en ambos trayectos

Archivo - FILED - 08 May 2024, Brandenburg, Schönefeld: An Easyjet aircraft taxis at Berlin Brandenburg Airport BER. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a easyJet ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por obligar a los usuarios que quieren volar con maletas facturadas a pagar el suplemento tanto en la ida como en la vuelta aunque solo las lleven en uno de los trayectos.

Tal y como ha detallado en un comunicado, cuando se reserva un vuelo a través de la web de esta aerolínea, en el apartado para seleccionar el equipaje facturado, permite añadir una maleta de 15, 23 o 26 kilos pagando una cuantía adicional. En la información especifica que es una cantidad "por vuelo", añadiéndose de manera automática tanto en la ida como en la vuelta.

"De este modo, si algún usuario sólo quiere facturar maleta en uno de los trayectos, se ve obligado a pagar por servicios accesorios no solicitados de manera expresa, ya que easyJet no permite seleccionar de manera individualizada la facturación de equipaje en cada uno de los trayectos", según Facua.

Con ello, desde la asociación ha denunciado que el usuario estaría pagando por prestaciones accesorias que no ha querido contratar, ni ha seleccionado de forma consciente e individualizada.

En consecuencia, Facua también ha pedido al departamento ministerial determinar si esta imposición es una cláusula abusiva y, por lo tanto, vulnera los derechos de los pasajeros. De ser así, ha solicitado, además, la apertura de un expediente sancionador a la aerolínea y que le insta a modificar dichas cláusulas.

En cuanto a la aplicación de la ley, la organización se ha referido al artículo 97 del Real Decreto-Legislativo 1/2007, que señala que antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible "el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto".

El artículo 82 de esta misma norma afirma que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Recientemente, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado italiana (AGCM) inició una investigación contra easyJet por presuntas prácticas comerciales desleales en relación a la compra 'online' del servicio adicional de facturación de equipaje y equipos deportivos para vuelos de ida y vuelta.