El Gobierno actualiza las condiciones técnicas del mantenimiento de las cisternas de mercancías peligrosas

Archivo - Bomberos del CEIS Rioja atajan la fuga en un camión de mercancías peligrosas a la altura de San Felices en Haro - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha actualizado este martes las condiciones técnicas del lavado y mantenimiento de las cisternas de mercancías peligrosas.

En concreto, ha aprobado un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas, con el objetivo de incorporar las mejoras identificadas desde su entrada en vigor, alineando los requisitos exigibles con la normativa aplicable en materia de transporte de mercancías peligrosas.

Entre las modificaciones, destacan la nueva definición de términos como alteración de cisternas, reparación de las mismas o su modificación; se añade la acción de vaporización de las cisternas; se aborda la declaración responsable del titular de las instalaciones y se detalla el procedimiento de lavado interior, desgasificación y despresurización de las cisternas.

Asimismo, se introduce un registro de los certificados de lavados emitidos y se actualizan los requisitos técnicos exigibles a las instalaciones de lavado interior de cisternas.