El Gobierno aprueba las 22 nuevas líneas de bus entre Madrid y Valencia con una bajada de precios del 12%

Archivo - Esquema del corredor Madrid-Valencia del nuevo mapa concesional - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo diseño del corredor de autobús entre Madrid y Valencia, que incluirá un total de 22 rutas para conectar 130 municipios en las provincias de Albacete, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Teruel y Valencia, con unas tarifas un 12% más bajas que las actuales.

Se trata del tercer corredor que el Gobierno aprueba como parte del nuevo mapa concesional, tras dar el visto bueno durante los últimos meses a los dos primeros: el Bilbao-Castro Urdiales y el Madrid-Barcelona.

En esta ocasión, el nuevo corredor Madrid-Valencia unifica las antiguas concesiones VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas), VAC-248 (Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-Valencia) y VAC-255 (Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia), con una previsión de viajeros de 524.300 usuarios en 2034 y un impacto sobre 6,2 millones de ciudadanos en esos territorios.

El proyecto incluye nuevas conexiones como Arganda del Rey-Valencia, Gandía-Tarancón, La Almarcha-Valencia, La Almarcha-Madrid o Madrid-Sagunto y habrá nuevas paradas en Sisante y Villanueva de la Jara (Cuenca), lo que permitirá la conexión de estas poblaciones con las vecinas de la Comunidad Valenciana.

La empresa concesionaria del nuevo servicio deberá contar con un sistema de ayuda a la explotación (SAE) basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite y comunicaciones de datos de última generación, que permita la adecuada gestión de la explotación y ofrezca información en tiempo real sobre la flota de autobuses.

El anteproyecto de este corredor ha estado sometido al proceso de información pública desde el 16 de enero de 2026 y el siguiente paso del Ministerio será proceder a la licitación del nuevo contrato para la explotación del servicio, tras recabar los informes pertinentes.

El Gobierno sigue trabajando en los otros 31 corredores, con la previsión de publicar sus anteproyectos a lo largo del próximo mes de junio, de cara a iniciar el trámite de información pública y poder aprobar definitivamente en diciembre el nuevo mapa, una vez recibidas y analizadas las alegaciones. Las licitaciones se harán en 2027 y 2028.