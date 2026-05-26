El Gobierno aprueba una excepción para licitar un contrato para el transporte público Madrid-Valencia

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una excepción que permite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitar un contrato de concesión de servicio público regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia.

En concreto, el Gobierno ha autorizado un acuerdo por el que se modifica el número de anualidades establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, después de que el Ministerio, a través de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, solicitase permiso para ello.

El pasado 5 de mayo, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el que se aprueba este proyecto, cuya concesión tiene un plazo de ocho años, previsto entre el 1 de septiembre de 2027 y el 31 de agosto de 2035, y en el que el importe del presupuesto base de licitación del contrato es de algo más de 1,92 millones de euros.

El servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera a licitar considera las relaciones entre las ciudades de Madrid, Cuenca y Valencia, así como de Madrid con las principales poblaciones turísticas de las provincias de Valencia y de Castellón, e incluye las relaciones entre Madrid y Guadalajara con Teruel y de estas últimas con Valencia, además de entre Ciudad Real con Valencia y entre Albacete y Valencia.

El nuevo servicio se compondrá de un mínimo de 22 rutas, con un recorrido anual total al menos 4,92 millones de vehículos-kilómetro aproximadamente.

Este favorece la conectividad entre las comarcas limítrofes de La Plana de Utiel-Requena (provincia de Valencia) y La Manchuela conquense, la Serranía Baja de Cuenca y el Rincón de Ademuz (provincia de Valencia), El Alto Palancia (provincia de Castellón) y Gúdar-Javalambre (provincia de Teruel), y la comarca del Señorío de Molina (Guadalajara) y Teruel, informa Moncloa.