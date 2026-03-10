El Gobierno aprueba la firma del convenio de la Conferencia Europea de Aviación Civil

Archivo - Avión volando. - RAFAEL_GARCIA_SANCHEZ - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio relativo a la Oficina de la Conferencia Europea de Aviación Civil (MPJC).

La Conferencia Europea de Aviación Civil es una organización intergubernamental que tiene como objetivo principal promover el desarrollo de un sistema de transporte aéreo "seguro, eficaz y económico dentro de Europa".

Además, coordina la posición europea en cuanto a prioridades y definición estratégica frente a la Organización de Aviación Civil Internacional.

Actualmente forman parte de ella los directores generales de Aviación Civil de 44 Estados europeos, siendo España uno de los 19 fundadores.

Sus objetivos principales son armonizar las políticas y prácticas de la aviación civil en materia técnica y económica entre sus Estados miembros, adoptar medidas comunes para la resolución de problemas de saturación y control del espacio aéreo, así como promover acuerdos y contactos con otros Estados y organizaciones regionales sobre cuestiones de aviación civil de interés común.

La firma de este convenio por parte de España está prevista para el 18 de marzo de 2026.