El Gobierno concede nuevas ayudas a transportistas y valora subvenciones directas por el impacto de la guerra

Reunión del Ministerio de Transportes con el CNTC - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano constituido por las principales patronales del sector de transportistas, nuevas medidas de apoyo para amortiguar el impacto que la guerra en Oriente Medio está ocasionando, al tiempo que valora la entrega de subvenciones directas.

Ambas partes se han reunido este viernes en la sede del Ministerio en Madrid y han creado una mesa de diálogo permanente, que se reunirá por primera vez el próximo lunes y también involucrará a representantes de los ministerios de Economía y de Hacienda.

Las medidas acordadas este viernes, que se aprobarán inmediatamente a través de una nota interpretativa, incluyen la obligatoriedad de aplicar la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte cuando se haya producido una variación igual o superior al 5% del precio del combustible (o umbral menor en caso de acuerdo entre las partes).

Asimismo, los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) ni IVA, y no se podrán considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales ya aprobadas (como el descuento de 20 céntimos por litro) en el cálculo de la revisión del precio del transporte.

También se ha aclarado que esta bonificación abarca al HVO y el biodiésel, que se han prorrogado los límites de los módulos y que España ya ha presentado la notificación del esquema de ayudas ante la Comisión Europea, para permitir superar el límite máximo establecido en 'minimis'.

De cara a las próximas reuniones, se valorarán ayudas directas a todo el sector que cubran los sobrecostes sufridos desde el inicio de la guerra en Irán, hasta la entrada en vigor del Real decreto Ley que estableció el descuento de 20 céntimos.

Además, se propondrá la presentación de una modificación de la fórmula de indexación que responda definitivamente a la variación del precio del combustible en cada momento, sin necesidad de ulteriores revisiones o la eliminación del límite de 50.000 litros que aplica a la devolución del gasóleo profesional y del pacto en contrario en la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante.