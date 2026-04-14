El Gobierno confirma que Adif contrató 25 maquinistas entre 2022 y 2024, pero no aclara si auscultan las vías

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado que Adif contrató un total de 25 maquinistas entre 2022 y 2024, pero no ha aclarado si estas personas realizan también labores de auscultaciones para analizar el estado de las vías férreas y la catenaria.

La información se enmarca en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) en enero, que dejó un total de 46 personas fallecidas y más de cien heridas por el descarrilimiento de un tren Iryo y la posterior colisión de un tren de Renfe que iba en la vía contigua.

En este escenario, Vox registró en el Congreso una batería de preguntas para conocer cuántos maquinistas auscultadores fueron contratados por Adif entre 2022 y 2024 y cuántos de ellos han realizado efectivamente labores de auscultación de manera continuada desde su incorporación.

Y el Ejecutivo ha registrado una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, en la que explica que la categoría de maquinista auscultador "no existe" y la categoría profesional es maquinista.

A renglón seguido, apunta que los maquinistas que durante el periodo 2022 a 2024 ingresaron en Adif y fueron destinados a la subdirección de recursos de la dirección adjunta técnica fueron un total de 25 personas, tres en 2022, nueve en 2023 y trece en 2024.

"NO REALIZAN AUSCULTACIONES DESDE SU INGRESO"

No obstante, la respuesta parlamentaria remarca que estos trabajadores "no pueden en ningún caso realizar labores de auscultación continuada desde su ingreso" porque se requiere un periodo de formación inicial mínimo "muy amplio", combinado con períodos de formación posteriores intercaladas para ir obteniendo certificaciones de las distintas líneas y vehículos y los oportunos reciclajes.

A renglón seguido, el Gobierno recuerda que la certificación de maquinista se compone de dos documentos: una licencia que demuestre que el maquinista reúne las condiciones mínimas establecidas en cuanto a requisitos y competencias generales que identifique al maquinista y al órgano otorgante; y uno o más certificados en los que se consignan las infraestructuras por las que el titular está autorizado a conducir y el material rodante que tiene permitido utilizar.

Así, el Gobierno recuerda que independientemente de que los maquinistas ya dispongan en el momento de su ingreso en Adif de la licencia de conducción, estos tienen que obtener las certificaciones correspondientes de los distintos tramos de infraestructuras por la que van a circular, así como la de los distintos tipos de material rodante que utilizarán y sobre los que tienen que habilitarse.

"Desde el ingreso estas personas tienen que superar los periodos formativos teóricos y prácticos necesarios para la obtención de las certificaciones, que les permiten realizar sus funciones", apostilla la respuesta parlamentaria, que no obstante no aclara los plazos de estos periodos formativos.

SE ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN A TRABAJO

Por otro lado, Vox también interpeló al Gobierno por la actuación de la Inspección de Trabajo en Adif tras la tragedia de Adamuz y en concreto por las actuaciones que ha adoptado tras la actuación del órgano que depende del Ministerio de Trabajo.

El Ejecutivo ha respondido que ante este requerimiento la empresa presentó toda la documentación requerida, sin que con posterioridad la Inspección efectuase ningún nuevo requerimiento, ni se levantase en ningún momento acta de infracción.