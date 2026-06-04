El Gobierno da 'luz verde' a la entrada de Turkish Airlines en Air Europa

Archivo - Avión de Air Europa. - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros dio el martes el visto bueno a la entrada de Turkish Airlines en el capital social de Air Europa con la compra del 26,5% de la aerolínea por unos 300 millones de euros.

Tal y como ha explicado la compañía española, el plácet del Gobierno español se produce tras el informe favorable emitido el pasado 19 de mayo por parte de la Junta de Inversiones Exteriores, formalizando así el cumplimiento de la normativa nacional sobre inversiones extranjeras.

Como establece la Ley 19/2003, requieren una autorización administrativa previa las operaciones de esta naturaleza en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital de una compañía española que opere en un sector clave para el país.

Desde Air Europa ha destacado en un comunicado que el Consejo de Ministros reconoce su "carácter estratégico" para la economía nacional.

"Esta decisión forma parte del recorrido administrativo establecido para estas operaciones por la Unión Europea y antecede, de manera preceptiva, a una próxima aprobación final por parte de las autoridades comunitarias", ha añadido la aerolínea.