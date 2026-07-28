El Gobierno destina 181 millones al mantenimiento de telecomunicaciones y energía en la alta velocidad

Cables de telecomunicaciones en las vías de tren de Adif - ADIF

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de mantenimiento, operación de red y renovación de los sistemas centrales de la red GSM-R, así como la gestión centralizada de telecomunicaciones y el sistema central de telemando de energía de toda la red de alta velocidad durante un período de 48 meses y por 181,3 millones de euros.

El contrato contempla los servicios de mantenimiento, operación de red y renovación de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R, las telecomunicaciones fijas, los sistemas de videovigilancia y control de accesos, así como la infraestructura de operadores de telefonía móvil.

Asimismo, incluye el sistema de telemando de energía de las siguientes líneas de alta velocidad: Madrid-Valladolid; Madrid-Barcelona-Frontera francesa, ramales Zaragoza-Huesca y Camp de Tarragona-La Boella; Madrid-Valencia y Bifurcación Albacete-Albacete; y Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y ramal La Sagra-Toledo.

El sistema de telecomunicaciones GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) es el sistema estándar de transmisión por radio escogido por las principales compañías ferroviarias europeas que permite la comunicación entre los trenes y el Centro de Regulación de la Circulación.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Por otra parte, el Consejo también ha aprobado licitar un contrato para eliminar la vegetación en la plataforma ferroviaria y sus márgenes y cunetas, mediante el uso de un tren herbicida, por 13,5 millones de euros.

Estos trabajos previenen los efectos negativos de la vegetación sobre la infraestructura, instalaciones ferroviarias y circulaciones, y se minimiza el riesgo de incendio en el perímetro de las vías.

El tratamiento para la eliminación de la vegetación se realizará con tren herbicida, cuya acción abarca tanto la plataforma como cunetas y márgenes. Esta solución se utilizará en vías generales, ramales de conexión, vías de apartado y en estaciones, bases de mantenimiento, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) y edificios técnicos, así como cualquier otra instalación asociada a la explotación ferroviaria.

La actuación con tren herbicida se complementará con trabajos manuales y mecánicos no fitosanitarios que incluyen desbroces, talas y podas en las zonas requeridas.