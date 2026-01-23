El Gobierno reitera su compromiso con Rodalies, con 2.500 millones en inversiones ejecutadas desde 2020

Archivo - Dos trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reafirmado su compromiso con la mejora del servicio de Rodalies en Cataluña, en el que se han ejecutado inversiones por valor de algo más de 2.500 millones de euros en los últimos cinco años para la transformación de su red ferroviaria, según ha informado este viernes el Departamento que dirige Óscar Puente.

En concreto, en el marco del Plan de Rodalies, que se aprobó en 2020 y cuya vigencia finaliza en 2030, la cifra de inversión ejecutada entre 2020 y 2025 alcanzó los 2.505,85 millones de euros, lo que supone el 72% de cumplimiento respecto a la previsión de inversión para ese mismo periodo, que asciende a 3.461,87 millones de euros.

Según Transportes, desde la puesta en marcha del Plan hasta 2025, se han licitado contratos por unos 3.030 millones de euros y se han adjudicado trabajos por 4.152 millones de euros, incluyendo la compra de trenes de gran capacidad para modernizar y ampliar la flota.

"El Ministerio ratifica así su compromiso con la ejecución del Plan de Rodalies, que contempla una inversión total de 6.300 millones de euros para garantizar la movilidad de los 400.000 usuarios diarios de estos servicios y dotar a las infraestructuras, trenes y estaciones de mayor fiabilidad, seguridad, capacidad y confort", ha subrayado el Departamento que lidera Óscar Puente.

El Plan se articula en seis grandes programas de actuación para reforzar y mejorar el servicio, incluyendo la modernización de la infraestructura, la mejora de la capacidad de la red, la renovación de estaciones, el refuerzo de la información al viajero, la ampliación y modernización del material rodante y la planificación del futuro de la red.

En el programa de reposición de activos, destinado a mejorar la fiabilidad de la red, se han invertido hasta noviembre de 2025 cerca de 530 millones de euros de los 603 millones previstos para el periodo 2020-2025, lo que representa un grado de avance del 89%.

Dentro de este programa, se han completado desde 2020 más de 300 actuaciones, incluyendo intervenciones en infraestructura, vía, instalaciones de seguridad, energía y supresión de pasos a nivel.

En cuanto al programa de estaciones, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, funcionalidad y confort de los usuarios de los trenes y la construcción de nuevas estaciones, Transportes ha subrayado que se ha ejecutado el 85% del total de 228 millones de euros en inversiones previstas.

Durante los cinco años de vigencia del plan, se han construido o renovado 41 estaciones (5 nuevas y 36 mejoras), se está actuando en otras 25 y otras 54 se encuentran en fase de proyecto o contratación.

En concreto, Transportes ha afirmado que en estos cinco años han entrado en servicio estaciones como Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes, Salou-Port Aventura y Sant Andreu, y se ha mejorado la accesibilidad en 24 estaciones, entre ellas Ocata, Mollet-Sant Fost y La Garriga.

Entre las actuaciones destacadas en curso, el Ministerio destaca la nueva estación de Sagrera, la reforma de Sants, la nueva estacion Reus Bellissens y diversas mejoras de la accesibilidad de varias estaciones en la línea R11.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA: DOS UNIDADES DE LAS 110 PREVISTAS, EN PRUEBAS

Por su parte, el programa de atención al cliente contemplado en el plan y orientado a mejorar la información y la comunicación con los usuarios, ha completado la totalidad de la inversión prevista, con 31 millones.

Las actuaciones en este campo han permitido renovar sistemas de información en estaciones, incorporar nuevas pantallas en andenes y vestíbulos y avanzar en la digitalización integral de los sistemas de atención y seguridad.

Transportes ha resaltado además que el programa de actuaciones para el aumento de la capacidad de la red y la integración urbana continúa avanzando "de manera sostenida", con todos sus proyectos en marcha y en distintas fases de desarrollo. Hasta la fecha se ha ejecutado alrededor del 70% de la inversión prevista para el primer periodo del programa, que asciende a 604 millones de euros.

De las 20 actuaciones planificadas, nueve se encuentran actualmente en ejecución, destacando la duplicación de la línea R3, el nuevo acceso al aeropuerto y las integraciones urbanas de Montcada i Reixac y Sant Feliu de Llobregat. Además, se sigue trabajando en la redacción de los proyectos de otras 10 actuaciones, mientras que ya ha finalizado la reforma del esquema de vías en Sants, un hito clave para la operatividad de la red.

Por su parte, al programa de material rodante para la renovación y ampliación de la flota de Rodalies de Cataluña se han destinado hasta ahora 516 millones de euros. Se dispone ya de las dos primeras unidades, que se encuentran en fase de pruebas. Está previsto que las 110 nuevas unidades (74 destinadas a Rodalies y 38 a servicios regionales) entren progresivamente en servicio a partir de 2026.

Por último, el programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes, que impulsa los estudios necesarios para definir la red ferroviaria del futuro, tiene en marcha actualmente 12 estudios informativos: siete de ellos se encuentran en redacción y cinco ya han sido sometidos a Información Pública, destacando el de la Estación Técnica del Prat o el de la remodelación de la estación de Martorell.

PERIODO 2026-2030

Del seguimiento y evaluación continua del Plan de Rodalies se encarga la Oficina de Coordinación del Plan, que actualmente trabaja en la definición de las actuaciones previstas para el periodo 2026-2030, que marcarán la siguiente etapa de transformación de la red.

Diversas de las actuaciones del Plan de Rodalies cuentan con la financiación de la UE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.