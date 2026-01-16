Hidalgo (Globalia) quiere un consejero de Turkish, pero deja fuera del consejo a IAG por ser "la competencia"

El presidente de Globalia y de Air Europa, Juan José Hidalgo. - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha indicado este viernes que IAG y su consejero delegado, Luis Gallego, "se están portando muy bien", pero que no les deja "gestionar ni opinar" sobre la compañía, porque una de las aerolíneas del grupo, Iberia, es su competidora directa, mientras que sí tiene interés en que Turkish Airlines tenga un consejero.

IAG es propietaria del 20% del capital de Air Europa, una participación que deriva de los intentos del holding de comprar la aerolínea y que acabó fracasando hace unos años.

Hidalgo, que ha participado en un evento de Nueva Economía Forum, ha indicado que no quiere que IAG esté en su consejo porque "son dueños de Iberia", con quien lleva compitiendo desde 1994 y no va a dejar de hacerlo.

Diferente opinión tiene con respecto a Turkish Airlines. La compañía otomana cerró el pasado agosto una operación con Air Europa mediante la que se hará propietaria del 26% de la aerolínea de Globalia.

"Turkish no ha propuesto nada", ha dicho Hidalgo, quien ha matizado que, de momento, la compañía se encuentra tramitando la entrada en el capital y que no deja de ser "un prestamista" que no da ninguna opinión.

No obstante, una vez que se materialice su papel como socios capitalistas, Hidalgo quiere que tenga presencia en el consejo. "Yo he sido el que les he dicho que quiero un consejero de ellos, porque un consejero de Turkish, que tiene casi 500 aviones y es una de las empresas más importantes, me puede ayudar mucho para el futuro", ha recalcado el directivo.

Sobre esta nueva etapa y el equilibrio entre Air Europa, Turkish e IAG, Hidalgo ha mostrado su seguirdad de que "nada va a salir mal". En primer lugar, ha recalcado que IAG "vio con muy buenos ojos la alianza" con Turkish, una operación que fue "pactada y consentida por ellos". Además, señala que "están de acuerdo los dos grupos" en qué quieren de Air Europa, que es "seguir creciendo vertiginosamente y que no la puede parar nadie".

"BARAJAS ES EL MEJOR AEROPUERTO DE EUROPA"

Por otro lado, Hidalgo se ha referido al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como el "mejor aeropuerto de toda Europa" y el único donde hay dos compañías haciéndose competencia: Iberia y Air Europa.

"Esto no existe más que en España. Tenemos que estar muy agradecidos los españoles de que tenemos el mejor aeropuerto, tenemos la mejor competencia y, además, podemos crecer", ha subrayado, aunque considera que no hay espacio para un tercer competidor.

En este sentido, ha señalado que Barajas aún tiene margen de crecimiento en las T123, aunque hay que solucionar un "follón de ruido por las noches" con unos vecinos "que han comprado unas casas después del aeropuerto y ahora dicen que hace ruido". Además, ha descartado que el aeródromo madrileño esté saturado, a diferencia de otros aeropuertos europeos.

En cuanto al hecho de que la T4 y la T4S de Barajas sea de uso exclusivo para Iberia y sus socios, Hidalgo ha señalado que, en su momento, reclamó un hueco en dicha terminal porque consideraba que le pertenecía pero, como no se lo dieron, "se aguantó".

"Gracias a haberme aguantado hemos podido crecer", admite ahora, y considera que de haberse quedado en la T4, este crecimiento hubiese resultado más difícil. "Así que esa decisión en ese momento me dolía y ahora estoy contento con lo que pasó", ha recalcado.

"QUE SE QUEDE UNA EMPRESA BIEN HECHA"

Hidalgo tiene 84 años y descarta que le quede alguna otra gran operación empresarial por hacer. "Eso ya le va a tocar a mis hijos y a mis nietas, porque yo ya no tengo ninguna ilusión de más empresas".

Su ilusión ahora es ver que todo lo que ha hecho "sigue adelante y no se queda nada perdido" y que en el futuro se vea "una empresa nacional muy bien hecha, muy moderna" que pueda seguir creciendo y "buscando nuevos horizontes".