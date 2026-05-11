IAG reelegirá a todos sus consejeros, menos a Nicola Shaw, que será sustituida por Manuel Pinto, de JP Morgan

Archivo - Luis Gallego, CEO de IAG. - IBERIA - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

IAG propondrá en la próxima junta general de accionistas del 18 de junio, en segunda convocatoria, la reelección de todos sus consejeros, a excepción de la consejera no ejecutiva independiente Nicola Shaw, que no se presentará a dicho proceso y será sustituida por Daniel Pinto, actualmente en JP Morgan.

De este modo, Luis Gallego será reelegido como consejero ejecutivo por el plazo de un año, tal y como consta en la convocatoria íntegra enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, las otras reelecciones, por igual periodo de un año, incluyen a Javier Ferrán, Eva Castillo, Margaret Ewing, Maurice Lam, Heather Ann MacSharry, Simone Menne y Paivi Rekonen como consejeros no ejecutivos independientes, además de Bruno Matheu y Robin Phillips como consejeros no ejecutivos dominicales.

Como ya se anunció, la matriz de Iberia, Vueling y Level también someterá a votación la distribución de un dividendo complementario de 0,05 euros por acción con cargo al ejercicio 2025 y una reducción del capital social mediante la amortización de hasta 461 millones de acciones, equivalentes al 10% del grupo.

Además, el 'holding' solicitará autorizaciones para la adquisición derivativa de acciones propias y para que el consejo pueda aumentar el capital social o emitir valores convertibles y canjeables. Estas facultades incluyen la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un máximo del 10% del capital social sin restricciones y un 10% adicional destinado a adquisiciones o inversiones de capital específicas.

También figura la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2025, además de la gestión del consejo de administración durante ese periodo y la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

IAG anunció el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, en los que registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros, un 71% más que el mismo periodo de un año antes.

No obstante, ha recortado previsiones de capacidad y flujo de caja para el conjunto del año por el impacto de conflicto en Oriente Próximo, además de apuntar un gasto adicional de 1.600 millones de euros en combustible con respecto a la estimación previa, hasta los 9.000 millones de euros.