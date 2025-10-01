Iberia Express suma 400.000 miembros del Club Express en el último año y lanza campaña para fidelizar clientes

Iberia Express suma 400.000 miembros del Club Express en el último año y lanza una campaña para fidelizar clientes. - IBERIA EXPRESS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express suma 400.000 miembros del Club Express en el último año, hasta alcanzar los cerca de 2,9 millones de socios, y lanza una nueva campaña para fidelizar a sus clientes con nuevas promociones, según un comunicado.

Esta nueva promoción para el Club Express, disponible ya en la web de la 'low cost', permite reservar vuelos hasta el 6 de octubre para viajar hasta el 11 de junio de 2026 a todos los destinos operados por la compañía.

Entre las opciones, los clientes podrán encontrar vuelos a precios desde 23 euros para destinos insulares de España, o a partir de 39 euros para ciudades europeas. Todos son precios por trayecto, comprando ida y vuelta, con la ventaja adicional de que todas las tarifas de Iberia Express incluyen equipaje de mano.

Según las encuestas que realiza la compañía, los clientes del Club Express valoran, sobre todo, la puntualidad, la experiencia de compra en la web y la atención a bordo por parte de las tripulaciones de Iberia Express.

Entre otras ventajas, estos socios se benefician de descuentos directos en billetes, promociones exclusivas, área privada de gestión de vuelos y acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo con películas, series y podcasts.

Además, comprando a través del Club Express pueden acumularse también Avios de Iberia Club, canjeables por otros vuelos del Grupo Iberia o servicios de las compañías adscritas al programa, como hoteles o empresas de alquiler de coches.