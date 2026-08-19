Iberia mantendrá la suspensión de vuelos a Cuba hasta julio de 2027 por la crisis energética de la isla

Archivo - Aviones de Iberia a 13 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha decidido que mantendrá la suspensión temporal de sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país, con la previsión de volver en julio de 2027, mes desde el que la venta de billetes permanece abierta, siempre que las condiciones lo permitan.

En un comunicado, la aerolínea ha explicado que la situación en el destino centroamericano ha afectado de manera "muy significativa" tanto a la demanda como a las condiciones de la operación.

No obstante, mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia seguirán con la posibilidad de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Además, las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los pasajeros.

La filial del grupo IAG también ha ampliado las condiciones de flexibilización para los clientes con billete emitido, optando por el reembolso en efectivo o mediante bono y el cambio de destino a Miami, Panamá, Santo Domingo o México.

"Iberia mantiene un compromiso histórico con Cuba desde 1949, año en el que realizó su primer vuelo a la isla, y mantiene su voluntad de recuperar la operación cuando sea posible", ha añadido al respecto.

Desde inicios del pasado mes de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla, mientras la compañía aérea necesitaba realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid, hasta el punto de anunciar en abril la suspensión desde junio.

AIR EUROPA CONTINÚA CON SU OPERATIVA EN LA ISLA

En cuanto a otra aerolínea española, como es el caso de Air Europa, ésta mantiene una conexión de tres frecuencias semanales con Cuba, trasladando desde mediados de junio el destino para repostar combustible en el vuelo de regreso, actualmente en Punta Cana, en lugar de como venía haciendo en Santo Domingo.

En una reciente actualización, la firma continuará con esta medida vigente hasta el próximo 13 de septiembre, salvo posterior cambio.