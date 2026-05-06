Iberia, Vueling y Volotea prevén operar con normalidad este verano y descartan cancelar vuelos

Archivo - Aviones de Iberia a 13 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Iberia, Vueling y Volotea han afirmado que mantienen con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este verano, ya que no prevén sufrir interrupciones de suministro de combustible, pese al contexto actual marcado por escasez o aumentos en los precios del queroseno.

Además, en sendos comunicados, las dos aerolíneas del 'holding' IAG han descartado aplicar "cargos adicionales" en el precio de sus billetes, al contrario que Volotea, que sí aplica un recargo de hasta 14 euros por persona y vuelo desde el pasado 16 de marzo.

Con respecto a esta última, la compañía aérea liderada por Carlos Muñoz ya canceló algunos vuelos a finales de abril, aunque solo afectando a menos del 1% de su operativa total.

En su nota, Iberia también ha destacado que ha tomado "rigurosas" medidas de ahorro de costes para amortiguar el impacto en el precio de los billete.

En el caso de Vueling, la firma ha resaltado que cuenta con "un amplio programa de vuelos a más de 100 destinos, con múltiples opciones de horarios en cada ruta", lo que le permite ofrecer alternativas a sus clientes ante cualquier improbable ajuste o incidencia en su plan de vuelo, y podrán solicitar el reembolso si ninguna opción se adapta a sus necesidades.

Al margen, otras compañías como Air France-KLM ha afirmado que no descartan aumentar los precios de los billetes de larga distancia para hacer frente a las alzas del precio del combustible. Por su parte, la estadounidense American Airlines sí ha optado por aumentar las tarifas del equipaje facturado en la clase económica básica.