Korean Air completará la fusión con Asiana Airlines en diciembre de 2026. - KOREAN AIR

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Korean Air y Asiana Airlines firmarán el contrato formal de fusión este jueves, 14 de mayo, después de que los consejos de administración de cada compañía dieran su visto bueno ayer del acuerdo, por lo que se espera que el próximo 17 de diciembre de este año se constituya la nueva aerolínea de bandera, según un comunicado.

Esta rúbrica se suma al acuerdo inicial de suscripción de acciones firmado en noviembre de 2020. Tras la firma, Korean Air absorberá todos los activos, pasivos, derechos, obligaciones y personal de Asiana Airlines.

Mediante esta transacción, se prevé que el capital de Korean Air aumente en aproximadamente 101.700 millones de wones coreanos (58,2 millones de euros).

En los próximos pasos, Korean Air presentará una solicitud de fusión ante el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (MOLIT) coreano, mientras que, en junio, solicitará modificaciones a las Especificaciones Operativas (OpSpecs) para estandarizar las aeronaves y los sistemas de seguridad de Asiana Airlines bajo el Certificado de Operador Aéreo (AOC) vigente de Korean Air.

Una vez finalizadas las aprobaciones nacionales, también procederá a presentar las solicitudes reglamentarias correspondientes ante las autoridades de aviación internacionales para armonizar los sistemas de gestión de seguridad y los protocolos operativos en toda su red global ampliada.

"Esta integración potenciará la presencia global de Korean Air y consolidará al Aeropuerto Internacional de Incheon como un importante centro de conexión internacional gracias a una conectividad de red optimizada y una mayor eficiencia en el tránsito", ha resaltado la compañía.