Maersk vuelve a la ruta del mar Rojo tras la "estabilización" de las condiciones en la región

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gigante danés del transporte marítimo de mercancías Maersk ha anunciado este jueves la reanudación gradual de su servicio MECL (Oriente Medio-India-Costa Este de EEUU) a través de la ruta Trans-Suez ante la "continua estabilización de las condiciones en el mar Rojo y sus alrededores", así como la mejora de la estabilidad y la fiabilidad en la región.

La confirmación del retorno "estructural" del servicio de transporte marítimo de contenedores Maersk MECL a la ruta del canal de Suez se produce un mes después de que uno de los buques de la compañía danesa completase con éxito la travesía del mar Rojo y el golfo de Adén por primera vez en casi de 2 años.

A principios de 2024, Maersk decidió suspender todos los tránsitos a través de la ruta del mar Rojo/golfo de Adén tras el ataque a uno de sus barcos y los riesgos para la flota mercante en la zona planteados por los militantes hutíes.

Según ha informado la compañía, cuyas acciones llegaban a caer este jueves hasta un 8,4%, el primer viaje de este cambio estructural del servicio MECL será el del buque Cornelia Maersk en la ruta trans-Suez en sentido oeste, con salida desde Jebel Ali el 15 de enero de 2026, mientras que el Maersk Detroit, con salida desde North Charleston el 10 de enero de 2026, será el primer buque en hacer la travesía trans-Suez en sentido este.

En cualquier caso, Maersk ha asegurado que seguirá de cerca la situación de seguridad en Oriente Medio, y cualquier modificación del servicio MECL dependerá de la estabilidad en la zona del mar Rojo y de que no se produzca una escalada de conflictos en la región.

En este sentido, si bien cuenta con planes de contingencia en caso de que la situación de seguridad se deteriorase, lo que podría requerir la reversión de algunos viajes MECL o un cambio estructural más amplio del servicio para retomar a la ruta del Cabo de Buena Esperanza, ha señalado que Trans-Suez es la ruta preferida.