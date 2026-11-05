Los maquinistas mantienen la huelga en Renfe tras una reunión "sin avances" con Cuerpo, que los cita este viernes

Archivo - El secretario general de Semaf, Diego Martín Fernández. - EUROPA PRESS TELEVISIÓN - Archivo

Semaf convoca en solitario huelga el 17 de noviembre para todo el sector implicando a los maquinistas de 8 operadoras MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) no ha desconvocado por ahora su huelga en Renfe prevista para los días 10 y 12 de noviembre, después de mantener una reunión "sin avances" con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien gestiona temporalmente los asuntos de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, que los ha citado de nuevo para este viernes.

En un comunicado, Semaf describe este jueves el encuentro, al que ha acudido su secretario general, Diego Martín, como una sesión de "primera toma de contacto" en la que "no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones" de los maquinistas.

Desde el Ministerio de Transportes, "en el marco de la conflictividad convocada por Semaf en solitario", se ha vuelto a citar a la organización para este viernes 6 de noviembre, según ha informado el departamento.

Al respecto, el sindicato dice comprender que "la huelga no es un fin, sino un medio constitucional para alcanzar las reivindicaciones" del colectivo de conducción, pero reclama medidas "concretas y comprobables".

Ante "la situación de la seguridad ferroviaria y el hecho de encontrarnos ya ante un incumplimiento de compromisos previos, la organización no contempla paralizar el conflicto sin la aprobación de medidas concretas, materiales y comprobables", ha advertido.

Además, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, Semaf anuncia que ha realizado su propia convocatoria para esos días, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: todos los maquinistas de Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

De acuerdo con la versión del sindicato, la reunión ha servido para que Cuerpo conozca en primera persona sus reivindicaciones, que "han llevado a la actual conflictividad" con la convocatoria de dos próximos días de huelga en el Grupo Renfe, el 10 --las 24 horas-- y el 12 de noviembre --de 06.20 a 9.20 horas, de 14.20 a 17.20 horas, y de 21.20 a 23.20 horas--, tras el paro del pasado 29 de octubre.

La organización sitúa el origen del conflicto en el pasado 9 de febrero de 2026, cuando suscribió un acuerdo con Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de aquel mes, en un pacto que contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

"Desde entonces, la Administración y las empresas públicas han postergado de forma reiterada las convocatorias sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo", denuncia.

Tras la convocatoria de la primera jornada de huelga, Renfe aseguró que había cumplido con todos los compromisos asumidos en el acuerdo y que las medidas pendientes excedían de su ámbito competencial. Aun así, defendía que de las 24 medidas que no entraban en sus competencias, 17 se habían ejecutado y las siete restantes estaban en trámites avanzados.

Por el contrario, Semaf sí ha desconvocado la huelga en Ouigo que tenía prevista para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de este año.