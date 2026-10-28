Maquinistas de Renfe mantienen la huelga de mañana y trasladan su pesar por las víctimas de Urda

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha expresado su consternación y sus condolencias por el grave accidente registrado en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla tras la colisión entre un tren de Renfe y uno de Iryo, al tiempo que ha confirmado el mantenimiento de la huelga en Renfe convocada para este jueves 29 de octubre.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, toda la entidad se encuentra "fuertemente consternada" por el suceso ocurrido durante esta mañana, si bien ha precisado que a estas horas todavía no se conoce toda la dimensión del accidente ni se dispone de información sobre los maquinistas que viajaban en la cabina del tren de Renfe.

El sindicato ha apelado a la prudencia sobre los motivos del siniestro a la espera de conocer con detalle lo sucedido y evitar especulaciones, al considerar que la prioridad absoluta en este momento es socorrer a las víctimas y prestar apoyo a todas sus familias.

En este contexto, la organización ha transmitido a su afiliación que mantiene en pie la jornada de huelga fijada para el 29 de octubre en defensa de la seguridad en el ferrocarril, así como para exigir el cumplimiento de los compromisos orientados a lograr un cambio estructural en esta materia.

Asimismo, la representación de los maquinistas ha comunicado al conjunto de profesionales del sector que se encuentra estudiando el desarrollo de nuevas acciones y medidas adicionales destinadas a reforzar las condiciones de seguridad dentro de la red ferroviaria.

Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento explícito a todo el colectivo de conducción para instarle a extremar las medidas de precaución en el ejercicio diario de sus funciones operativas a la espera de aportar nuevos datos sobre la situación.