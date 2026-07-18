La mayoría de sindicatos rechazan la propuesta de Airbus y mantienen la huelga

Imagen de la concentración de trabajadores de Airbus San Pablo - EUROPA PRESS

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que secundan la huelga de Airbus --SIPA, UGT, ATP, UTIL y CGT-- han rechazado la propuesta que la Dirección de Airbus planteó este jueves después de que el 95% de las personas asistentes a las asambleas celebradas este viernes en todos los centros de trabajo del país hayan considerado que "no es válida" para ser sometida a referéndum.

En consecuencia, los sindicatos continuará con la huelga vigente desde el pasado 1 de julio y que ha obtenido un seguimiento "superior al 90%", según han trasladado las organizaciones este viernes en un comunicado. Asimismo, los sindicatos instan a la empresa a "continuar con las negociaciones" para llegar a un acuerdo que "satisfaga las reivindicaciones" de los trabajadores.

La propuesta de Airbus se concretó tras horas de reunión entre la compañía y la Comisión Negociadora este jueves, y después de que 4.000 trabajadores se manifestaran "contra los recortes" de la empresa recorriendo las calles de Getafe (Madrid) desde el Ayuntamiento del municipio hasta la Puerta Norte de la fábrica.

Ahora, los sindicatos aseguran que Airbus deberá presentar "una nueva propuesta" que "se acerque realmente" a las peticiones de sus empleados en materia de subidas salariales, que "han de ser mayores que las planteadas hasta ahora", han esgrimido en la nota difundida a última hora de este viernes.

También solicitan que la "redacción" sea "revisada" para que ofrezca "garantías claras" y "verificables" sobre los "compromisos asumidos" por la empresa. Finalmente, exigen "el desbloqueo inmediato de la Comisión Negociadora" para "avanzar en un preacuerdo" que consiga valorarse "positivamente" a través de un "referéndum general" de la plantilla.

"La preocupación trasladada por el consejero delegado debe traducirse ahora en hechos: la salida del conflicto pasa por la negociación real y de buena fe, y su solución está en manos de la empresa", concluyen.

PREACUERDO DE AIRBUS CON CCOO

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este viernes, tras varias horas de negociación en la tarde del jueves, ha alcanzado un preacuerdo con la dirección de Airbus para, entre otras cuestiones, realizar una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantener las condiciones actuales de teletrabajo de la empresa.

Asimismo, el sindicato liderado por Unai Sordo ha informado que ha logrado el establecimiento de vacaciones "flexibles" en cada centro de la empresa, todo tras la huelga iniciada el pasado 1 de julio por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) y a la que se incorporó CCOO el pasado martes.

Entre las medidas recogidas en el texto se incluye una revisión salarial general del 5% para enero de 2026 y también en abril de 2027, además de un 0,5% reservado, respectivamente, para lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

CCOO ha indicado que "la dirección se compromete a respetar íntegramente el acuerdo de teletrabajo" recogido en el convenio y que, en cuanto a vacaciones, "se fijarán dos semanas flexibles en el calendario anual de cada centro".