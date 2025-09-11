O'Leary (Ryanair) advierte de que los drones rusos pueden afectar al espacio aéreo europeo durante años

Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, durante una rueda de prensa de Ryanair, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de grupo Ryanair, Michael O'Leary, está convencido de que la injerencia de drones rusos en el espacio aéreo europeo se puede prolongar durante años, afectando a la operativa normal de las aerolíneas como ocurrió el pasado miércoles en Polonia.

"Va a ser un problema constante", ha señalado el directivo este jueves en la junta general de la aerolínea, según recoge Bloomberg, por lo que ha señalado que Europa necesita una respuesta "contundente" a esta "provocación rusa".

En su opinión, este suceso es una "llamada de atención" de Rusia ante la Unión Europea y la OTAN y no considera que constituya "un problema de seguridad", sino "una interrupción" de las operaciones normales.

La intromisión de los drones en el espacio aéreo polaco provocó retrasos y cancelaciones en el país, pero también en otros territorios del entorno, lo que acabó afectando en mayor o menor medida a todo el tráfico europeo.

El directivo irlandés cree que serán necesarias "medidas firmes" por parte de la Unión Europa o la Casa Blanca como "sanciones" contra Rusia para evitar que estos hechos se vuelvan a producir.