Óscar Puente anuncia una inversión de 1.629 millones hasta 2031 para mejorar los firmes de las carreteras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), analiza la inversión en infraestructuras de transportes, en el Colegio de Ingenieros de Caminos - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado un nuevo plan extraordinario para invertir 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031 para mejorar los firmes de más de 5.000 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado.

Se trata de una iniciativa que se sumará a los programas ordinarios de conservación, con la que se pretende aumentar el enfoque preventivo en el mantenimiento de las carreteras y evitar su paulatino deterioro por su uso diario.

"Pasamos de una lógica reactiva a una lógica estratégica, empezando a recuperar el estado de la red y evitando que el deterioro siga avanzando", ha señalado durante su presentación este miércoles en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La primera fase de actuación del plan implica un análisis de la red tramo a tramo para evaluar tanto el estado estructural del firme como la calidad de la rodadura, lo que ha permitido identificar con más precisión dónde es más necesario intervenir, para priorizar y actuar primero donde el deterioro es mayor.

Aplicando esta metodología, la Dirección General de Carreteras ha identificado cerca de 5.000 kilómetros de la red que requieren de una actuación más inminente al suponer los tramos con mayor deterioro y mayor impacto en el servicio.

Estos tramos serán reparados en una primera fase del plan, que se desarrollará entre 2027 y 2031 y para la que se han movilizado 1.629 millones de euros que empezarán a licitarse ya este 2026.

Para poner en marcha este Plan, el Ministerio reforzará los medios técnicos de la Dirección General de Carreteras, tanto en los servicios centrales como en los servicios periféricos, en el que se implicará también a empresas, ingenierías profesionales y demás agentes del sector de la obra pública.

En concreto, se calcula que el plan revierta directamente en la economía y el empleo más de 1.200 millones de euros de impacto en el PIB y cerca de 18.500 nuevos puestos de trabajo. Además, destapará una recaudación fiscal de más de 400 millones de euros.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

El ministro también ha destacado que la mejora de los firmes de las carreteras supone también una eficiencia en la rodadura de los vehículos, lo que redunda en las emisiones contaminantes. Así, las mejoras en la regularidad del firme, que suelen suponer ahorros de entre el 5% y el 6% en el consumo de combustible supondrán, en estos 5.000 kilómetros que van a ser objeto de las reparaciones, una menor huella de carbono asociada al transporte por carretera.

La Red de Carreteras del Estado suma más de 26.500 kilómetros, el 16% del total de las carreteras del país, aunque por ella circula más del 50% del tráfico total del país y el 66% en el caso de los vehículos pesados.