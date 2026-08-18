Óscar Puente, dispuesto a ceder los trenes de cercanías a Ayuso: "Se queja pero no los quiere"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, posa para Europa Press, a 17 de agosto de 2026, en Alicante - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado dispuesto a valorar la transferencia de los trenes de cercanías a la Comunidad de Madrid, pero ha asegurado que la presidenta de esta región, Isabel Díaz-Ayuso, se queja del servicio que prestan pero no los quiere asumir.

Así lo ha manifestado el ministro en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que el Gobierno, que es el que asume en exclusiva los trenes de cercanías de Renfe de toda España menos en Cataluña --donde existe una empresa conjunta con la Generalitat--, no tiene ninguna intención de acaparar los servicios de transporte de proximidad.

Tras los nuevos pasos dados en la transferencia de Rodalies (los cercanías de Cataluña) a la Generalitat, otras comunidades podrían seguir el ejemplo y querer asumir sus trenes de proximidad para integrarlos por completo en un único mando de transportes regionales.

El ministro ha recordado que ya le propuso esa transferencia tanto a Ayuso como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las continuas quejas que ambos manifestaban sobre la gestión de esos trenes por parte del Gobierno. "Se quejan pero no lo quieren", ha dicho.

"No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad. Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las cercanías de este país, tratando de mejorarlas", ha añadido a Europa Press.

Precisamente este martes, el ministro ha viajado a Xàtiva (Valencia) para probar un tren que prestará servicio en los cercanías de Valencia y que tiene como objetivo mejorar el servicio.

"Estamos mejorando los cercanías de Madrid, de Asturias, de Cantabria, de País Vasco, de Málaga, de Sevilla, también los Rodalies, y vamos a seguir avanzando, pero si en algún momento las comunidades autónomas quieren asumir esos servicios, ningún problema", ha asegurado.

ABONO ÚNICO

En cuanto a la expansión del abono único de transportes que se puso en marcha a principios de año y que por ahora solo incluye los trenes de cercanías y de media distancia de Renfe y los autobuses de largo recorrido por 60 euros al mes, Puente ha lamentado que falta voluntad política.

"Para que se incorpore el transporte urbano y metropolitano al abono, lo que hace falta es voluntad política, que Madrid, Alicante y resto de ciudades y comunidades se sumen, pero están dispuestos a machacar a los ciudadanos con tal de no dar al señor Puente una baza", ha indicado al respecto.

En cualquier caso, el ministro espera que se vayan sumando para beneficiar a los viajeros, que con un único título de transporte podrán coger cualquier transporte público del país, como ya ocurre en Alemania por 63 euros mensuales.