Óscar Puente estrecha la colaboración de España con China para impulsar el tren

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en su visita a China - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recalcado durante su visita a China la necesidad de estrechar la relación entre ambos países para identificar oportunidades para las empresas españolas y chinas en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias.

En su encuentro con el responsable de Transportes en China, Liu Wei, ambos dirigentes han abordado la posibilidad de establecer sinergias en esta materia, en tanto que son los dos países con las redes de alta velocidad más avanzadas del mundo.

El ministro español ha resaltado los planes en España para impulsar la red ferroviaria, sobre todo tras anunciar el aumento futuro de la velocidad de la alta velocidad hasta los 350 kilómetros por hora, empezando por la línea Madrid-Barcelona.

En este sentido, Puente ha subrayado la voluntad de reforzar el intercambio técnico, que ya considera "sólido de por sí" tras los memorandos de entendimiento firmados entre empresas y organismos de ambos países, el más reciente de los cuales se rubricó este verano entre Adif y China Railway.

Tras el encuentro institucional, el ministro ha visitado la sede de China Railway Construction Corporation, uno de los mayores grupos del mundo en el sector de la construcción, infraestructuras y equipamiento ferroviario y responsable de la construcción de la vasta red ferroviaria china.

Allí el ministro ha repasado proyectos conjuntos en materia ferroviaria y ha certificado la buena sintonía que genera el proyecto AV350. "China y España son los dos países más avanzados del mundo en materia ferroviaria de alta velocidad", ha señalado Puente.

Tras esa visita, se ha trasladado al centro de homologación de trenes chino, el National Railway Track Test Center (NRTC), propiedad de la gestora pública ferroviaria China State Railway Group.

Se trata del único circuito cerrado de ensayos ferroviarios existente en China y en toda Asia, pionero en verificación dinámica de trenes, que han llegado a alcanzar los 220 kilómetros por hora.

AEROLÍNEAS CHINAS

En cuanto al transporte aéreo, el ministro ha celebrado el "firme compromiso" de las aerolíneas nacionales chinas con la expansión de sus operaciones en España, señalando el papel estratégico de España como puente de conexión con América Latina.

Sobre el transporte marítimo, ha destacado que la reciente ratificación de España en la presidencia del Consejo de la Organización Marítima Internacional "se ha convertido en una ocasión única para que ambos países canalicen sus inquietudes al objetivo común de la sostenibilidad".

"Espero que nuestros esfuerzos conjuntos sigan dando frutos y que logremos otros objetivos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y el establecimiento del nuevo marco de emisiones netas cero", ha concluido al respecto.