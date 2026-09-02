Óscar Puente nombra a Sara Hernández Olmo nueva secretaria general de Transporte Terrestre

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por el ministro Óscar Puente, ha nombrado a Sara Hernández Olmo nueva secretaria general de Transporte Terrestre, en sustitución de Rocío Báguena Rodríguez, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

Hernández se ocupaba hasta ahora de la secretaría general de Movilidad Sostenible, departamento para el cual aún no se ha escogido responsable tras el cambio, según explican fuentes del Ministerio.

Hernández es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid y antes de incorporarse al Ministerio desarrolló su actividad profesional en consultoría y asesoramiento profesional dentro de Deloitte y en una etapa previa como investigadora de TRANSyT, el centro de investigación de proyectos de transporte y territorio.

Tiene conocimiento en Planificación Estratégica Territorial y Consultoría de Negocio dentro del sector de transporte, logística y movilidad, con especialización en la propuesta de políticas de transporte sostenible, servicios de planeamiento y diseño funcional de infraestructuras de transporte y logístico-intermodales, análisis de mercados, planes de negocio, modelos operativos y estudios de viabilidad y estructuración.

Cuenta con publicaciones en revistas científicas y congresos sectoriales de movilidad y ha sido docente en el Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora de diversos máster, cursos y seminarios.