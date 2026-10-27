Ouigo se muestra dispuesta a negociar con los maquinistas para frenar la huelga del viernes

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MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ouigo ha mostrado su predisposición a continuar las conversaciones con los representantes sindicales durante los próximos días, con la finalidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio que permita frenar la huelga de maquinistas convocada en la compañía a partir de este viernes, 30 de octubre.

Según informó el operador ferroviario en un comunicado, la empresa mantiene su intención de dialogar sobre las diferencias interpretativas del convenio colectivo de trabajo, firmado en 2024, reiterando su respeto al ejercicio de este derecho fundamental por parte de la plantilla.

La convocatoria de huelga, promovida por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), contempla paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, así como paros parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos del 71% para las jornadas del 30 de octubre y 2 de noviembre, lo que implica la circulación de 55 de los 77 trenes programados para esos días.

La firma ferroviaria aseguró que las cancelaciones no afectarán a la ruta entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, al tiempo que confirmó que ya ha notificado las incidencias a los viajeros afectados por vía electrónica, ofreciendo el cambio de billete sin coste o el reembolso del importe.

Ouigo defiende que cumple íntegramente el convenio colectivo vigente y la legislación en materia de salud laboral, al tiempo que destaca que cuenta con más de 500 empleados en España, de los cuales 100 son maquinistas, registrando una tasa de rotación del 7,5%.