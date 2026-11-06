Ouigo operará con 18 de los 26 trenes programados como servicios mínimos durante la huelga general

Archivo - Logo de Ouigo, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Ouigo ha informado este viernes a través de una nota de prensa de que 18 de los 26 trenes circularán durante la jornada de huelga general convocada el próximo 11 de noviembre de 2026.

Los viajeros que contaban con billete en los trenes suspendidos ya han sido avisados a través del correo electrónico asociado a su reserva. En este sentido, la operadora ha ofrecido la posibilidad de cambiar de billete sin ningún coste o pedir la devolución íntegra del importe pagado.

La compañía ha detallado que, en ambos supuestos, los afectados recibirán una compensación adicional no reembolsable del 50% del coste del billete.

Finalmente, la empresa ha recordado que todos sus canales habituales de atención al cliente permanecen a disposición de los usuarios para solventar cualquier duda y ha remitido a su portal web oficial para consultar los detalles de los servicios mínimos fijados para dicha jornada.