Ouigo podrá ofrecer cinco frecuencias entre Madrid y Albacete tras el visto bueno de la CNMC

El regulador recomienda al Gobierno que analice la posibilidad de que varias empresas ofrezcan servicios públicos, no solo Renfe



MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto que los nuevos servicios de Ouigo entre Madrid y Albacete, que incrementarán sus frecuencias de dos a cinco por sentido y día, no comprometen el equilibrio económico de los servicios públicos que presta Renfe en esa línea.

La empresa pública presta actualmente dos tipos de servicios con obligaciones de servicio público en esta línea, uno de Media Distancia Convencional y otro de Media Distancia en Alta Velocidad, también llamado Avant.

A través de una prueba de equilibrio económico y a solicitud del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la CNMC ha concluido que los servicios de Media Distancia Convencional y los nuevos servicios de Ouigo no son sustituibles por el tiempo de viaje, muy inferior en el caso de la alta velocidad.

Asimismo, ha señalado que los servicios Avant y los nuevos servicios de Ouigo tampoco son sustituibles para los viajeros frecuentes, porque los primeros ofrecen mejores precios (en los bonos multiviaje), más frecuencias y la posibilidad de cambiar fecha y horario del viaje de forma gratuita.

Por su parte, sí considera que los nuevos servicios de Ouigo pueden ser sustituibles con respecto a los Avant, solo en el caso de los viajeros ocasionales y cuando ambos servicios discurran en las mismas franjas horarias (hasta 60 minutos antes o después).

No obstante, cree que el potencial trasvase de viajeros no recurrentes del servicio Avant a los nuevos servicios de Ouigo no tendría un impacto negativo sustancial en el contrato de servicio público.

En concreto, el resultado de la prueba de equilibrio arroja una incidencia acumulada del 0,017% de los ingresos, inferior al 1% que permitiría concluir lo contrario.

Con todo ello, la CNMC recomienda al Ministerio que analice la posibilidad de que varias empresas, y no solo Renfe Viajeros, puedan ofrecer servicios públicos, ya que en la ruta Madrid-Albacete operan tres empresas y cuatro productos comerciales y las necesidades de los viajeros están cubiertas.

Además, insta a revisar el alcance de los servicios públicos entre Madrid y Albacete, y cubrir solamente los bonos multiviaje para viajeros frecuentes, ya que para los viajeros ocasionales los servicios comerciales son más baratos que los públicos y tienen suficientes frecuencias.