Ouigo prolonga la cancelación de sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el día 15

Archivo - Tren de Ouigo, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ouigo prolongará la cancelación de sus trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta "al menos" el próximo 15 de noviembre de este año, según ha informado este miércoles.

"Debido al cierre de la línea ampliamos la cancelación de nuestros trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el domingo 15 de noviembre. En coordinación con Adif seguimos pendientes del restablecimiento de la circulación en esta ruta de alta velocidad", ha publicado en un mensaje en la red social X.

Además, señala que los viajeros afectados ya han sido informados a través del correo electrónico asociado a la reserva y que tienen "garantizado" el reembolso íntegro de sus billetes.

Asimismo, confirma que continúa a disposición de los clientes para cualquier duda a través de los canales habituales de atención.

A finales de octubre la empresa ya canceló todos sus trenes de la línea Madrid-Andalucía hasta el 2 de noviembre incluido, debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo) y con el objetivo de evitar que la huelga convocada por los maquinistas de la compañía aumentase el caos generado por este, que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento.