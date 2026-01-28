Paneque defiende no dimitir tras la crisis de Rodalies: "Asumir responsabilidades es quedarse"

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, interviene durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que mantenerse en su cargo tras la crisis en Rodalies no es una manera de esquivar responsabilidad: "Asumir responsabilidades es quedarse, es escuchar, es explicar, es corregir y es insistir hasta que las cosas mejoren", ha subrayado.

Así se ha pronunciado este miércoles respuesta a una interpelación del PP en el pleno del Parlament, tras lo que ha defendido que está trabajando para que el servicio de Rodalies mejore "no desde la autocomplacencia, sino desde el compromiso con un servicio público esencial que asegure la movilidad de los catalanes".

Paneque ha insistido en que "el país no necesita gestos precipitados, sino liderazgo político sólido, capacidad de gestión y compromiso con las soluciones", y ha afirmado que no sería responsable ni legítimo confundir la complejidad de una crisis con una supuesta falta de compromiso o con errores de comunicación simplificados, textualmente.

La consellera ha reivindicado este trabajo que le toca hacer "aunque no siempre sea ni el más cómodo ni el más lustroso", y ha añadido que cuando hay una crisis, el peor mensaje que se puede transmitir es el de huida hacia delante o no dar informaciones claras y por qué se toman las decisiones.

Por su parte, el portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, le ha pedido que pida disculpas y pida la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente: "No se esconda en literatura. Y cuando lo haga, también anuncie su dimisión. Cualquier cosa distinta a esto que le pido es seguir estafando a la gente".

Fernández ha sostenido que la dimisión de Paneque no sería un gesto precipitado sino que es "el gesto que necesitan los catalanes hoy, es un gesto de dignidad con los catalanes", y ha criticado que ERC y Junts se indignen pero después continúen sosteniendo al Govern catalán y al Gobierno central, en sus palabras.

TRASPASO DE RODALIES

En otra interpelación la portavoz de ERC, Ester Capella, ha pedido que el nuevo responsable de la empresa mixta Rodalies de Catalunya "asuma la gestión de Renfe Catalunya" lo que, según ella, será la manera de evitar situaciones como las de la última semana.

En este sentido, Paneque ha afirmado que "de esta crisis nace la oportunidad de acelerar" el traspaso de Rodalies algo con lo que, ha asegurado, el Govern está comprometido.

Ha defendido que la constitución de la empresa mixta de Rodalies es la "herramienta de gestión" para que Catalunya pueda, a su parecer, gestionar desde la proximidad e introducirse en la operatividad y valoración de las infraestructuras.

También ha detallado la actualización del plan de Rodalies 2025-2030 anunciada por el Govern y ha dicho que se destinarán 1.828 millones de euros a mantenimiento y reposición de activos "prácticamente el doble del plan anterior", y ha añadido que trabajar en la fiabilidad de esta infraestructura permitirá reducir incidencias y recuperar la regularidad.

CONSEJERO DE JUNTS EN RENFE

También respecto al traspaso, y en respuesta a otra interpelación del portavoz de Junts, Salvador Vergés, la consellera ha defendido la "oportunidad de avanzar" que supone, y ha pedido salir de la posición del "todo o nada" que ha quedado en nada en los últimos 15 años.

Vergés ha insistido en un traspaso "al 100% de todas las infraestructuras" de Rodalies y ha tildado al Govern de sometido y sumiso al Gobierno central.

"Ustedes tienen un consejero en Renfe y no asumen ninguna responsabilidad", ha reprochado Paneque, que ha pedido a Junts a pensar en Catalunya en lugar de pensar --textualmente-- solo a favor de ellos mismos.

En cuanto a la petición de llevar a Adif y a Renfe a los tribunales como pide Junts, la consellera ha asegurado que la crisis no se soluciona de esa manera y ha zanjado: "Como se soluciona el ámbito de Rodalies es con el traspaso y con las inversiones, no hay otro camino".

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El portavoz de la CUP, Dani Cornellà, también ha interpelado a la consellera y ha reclamado "una auditoría independiente y un plan de mantenimiento preventivo con calendario público", en referencia a la red ferroviaria, y ha pedido crear un contrato marco para poder activar servicios de transporte alternativo frente a incidencias y un protocolo de información única para los usuarios.

En respuesta, Paneque ha admitido que en el ámbito de la información "hay un largo recorrido de mejora", y ha añadido que ante los cortes en Rodalies durante la última semana se han incorporado más de 100 informadores en las estaciones para acompañar los planes alternativos de transporte, textualmente.