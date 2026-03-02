Cierre aéreo en Oriente Próximo: estos son los derechos de los pasajeros y cómo evitar perder dinero

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.- Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros aéreos que se vena afectados por las cancelaciones de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo tienen derecho a que se les facilite un viaje alternativo o que se les reembolse el importe de su billete.

Ya que esta circunstancia está afectado a miles de viajeros, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que los derechos básicos "siguen plenamente vigentes, incluso en escenarios de guerra y restricciones en el espacio aéreo".

Aunque el Reglamento (CE) 261/2004 no enumera expresamente la guerra, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que cualquier evento ajeno al control de las aerolíneas y no inherente a la actividad habitual del transporte aéreo, como sería el caso, puede considerarse como circunstancias extraordinarias. Por tanto, aunque estas circunstancias eximen a las compañías del pago de compensaciones económicas por cancelación, no eliminan sus obligaciones esenciales de asistencia y reubicación.

OCU subraya que, conforme a la normativa europea, las aerolíneas deben ofrecer a los pasajeros afectados una alternativa real y efectiva. Esto incluye la reubicación en el primer vuelo disponible hacia el destino final, sin coste adicional, o, si el pasajero lo prefiere, el reembolso íntegro del billete.

Además, mientras esperan una solución, los viajeros tienen derecho a recibir alojamiento cuando sea necesario, así como comidas y refrescos suficientes. Estas obligaciones no pueden ser suspendidas, ni siquiera en situaciones de conflicto armado o cierres temporales del espacio aéreo por motivos de seguridad.

Asimismo, tras las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar la zona de conflicto, OCU ha señalado en un comunicado que pide a las compañías de viajes, agencias y operadores que actúen con flexibilidad y den la posibilidad a los pasajeros de cancelar el vuelo u ofrecer alternativas sin coste adicional.

A los pasajeros, OCU les recuerda la importancia de conservar toda la documentación relacionada con su vuelo y a reclamar siempre que la aerolínea no cumpla con sus obligaciones.

También hace un llamamiento a que llamamiento para que se dé una mayor coordinación entre autoridades y aerolíneas, a fin de que se organice rápidamente la repatriación de pasajeros bloqueados, y que se prepararen protocolos que faciliten toda la información posible y atención a los pasajeros ante cierres del espacio aéreo.

INSISTIR EN EL REEMBOLSO

Sobre el mismo tema, Flightright pone de relieve la importancia de que el pasajero insista en la solicitud de reembolso y, si es necesario, formalizar una reclamación respaldada por toda la documentación del vuelo y las comunicaciones recibidas por parte de la aerolínea ya que, aunque la normativa exige el reembolso completo, en la práctica este no siempre ocurre de forma automática.

Además, recuerda que si el pasajero decide cancelar su vuelo por propia precaución mientras este sigue operativo, el reembolso dependerá de las condiciones de la tarifa contratada o de la política comercial de la aerolínea.

Cancelar por iniciativa propia puede resultar costoso si la aerolínea suspende el vuelo más tarde porque, en ese caso, el pasajero habría asumido los gastos sin poder acogerse a los derechos que le habrían correspondido en una cancelación oficial de la aerolínea.

Reclamador.es se manifiesta en la misma línea, pidiendo a los pasajeros que no cancelen sus viajes de forma precipitada salvo que se disponga de un seguro de cancelación específico o de una tarifa flexible.