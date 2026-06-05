Plus Ultra operará durante un año la ruta entre la capital de Zimbaue y Londres en régimen de alquiler ACMI

Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Plus Ultra ha firmado un acuerdo con Air Zimbabwe para operar la ruta entre la capital de Zimbaue, Harare, y Londres (Reino Unido) bajo el régimen de alquiler ACMI durante un duración de 13 meses desde el próximo 1 de julio, según un comunicado.

Gestionado a través de Chapman Freeborn Aviation Services, uno de los principales bróker aéreos de Europa, el pacto contempla esta conexión varias veces por semana, mientras que el vuelo tiene una duración aproximada de diez horas y media.

Conforme a la modalidad ACMI, Plus Ultra proporciona avión, tripulación, mantenimiento y seguros operando con código de la línea aérea que contrata el servicio. Para esta ruta, la compañía española empleará sus aviones de fuselaje ancho, el Airbus A330.

Se trata del tercer acuerdo en esta modalidad de larga duración que suscribe Plus Ultra en los últimos doce meses, tras los alcanzados con Air Algerie y Tunisair, unido a todos los firmados anualmente por periodos más cortos de tiempo. Su división en este cometido inició su actividad desde 2015.

"Esta operación refuerza nuestra estrategia de crecimiento y la consolidación de la división ACMI como una de las áreas clave de la compañía", ha valorado la directora de ACMI y Chárter de Plus Ultra, Para Silvia Avelar.