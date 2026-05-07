Plus Ultra suspenderá los vuelos a Colombia a partir de junio por el aumento del precio del combustible

Archivo - Avión de Plus Ultra Líneas Aéreas - PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas ha anunciado este jueves una reorganización de su red de destinos internacionales que supondrá la suspensión temporal de todas sus operaciones en Colombia a partir del próximo 2 de junio.

Esta medida responde al incremento "sin precedentes" en el coste del combustible de aviación, derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo, y a la necesidad de la compañía de priorizar aquellas rutas que garantizan una mayor rentabilidad y sostenibilidad operativa en el complejo contexto global actual.

La compañía ha detallado que la situación del sector aéreo se encuentra marcada por fuertes tensiones que han provocado que el precio del carburante se duplique en apenas unas semanas en determinados mercados.

En el caso específico de Colombia, Plus Ultra ha señalado que concurren factores adicionales que hacen "inviable" su continuidad, tales como un precio del combustible significativamente más elevado que en el resto de la región, una alta carga impositiva y de tasas aeroportuarias, así como el incremento de los costes operativos estructurales y la imposibilidad de repercutir estos sobrecostes en los billetes ya vendidos.

Como parte de este plan de ajuste, la aerolínea reforzará su presencia en otros mercados estratégicos de Latinoamérica donde ya cuenta con una operación consolidada.

De este modo, Lima se convertirá en el principal destino de la compañía al alcanzar, por primera vez, una operación diaria de siete vuelos semanales a partir del 14 de julio.

Con este movimiento, Plus Ultra busca responder a la fuerte demanda existente entre España y Perú, consolidando la capital peruana como su eje central de operaciones en la región andina.

Asimismo, la reorganización incluye un crecimiento sostenido en las rutas hacia Argentina y Venezuela.

En el caso de Buenos Aires, la aerolínea aumentará progresivamente su capacidad hasta alcanzar las cinco frecuencias semanales a partir del 6 de julio.

De igual forma, la conexión con Caracas se reforzará para alcanzar también las cinco frecuencias semanales desde el 15 de julio, operando tanto desde Madrid como desde Tenerife, reafirmando así su apuesta por estos mercados clave que aportan un mayor valor y proyección de crecimiento a largo plazo.

Finalmente, Plus Ultra ha manifestado su firme compromiso con los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos en Colombia, que actualmente contaba con tres frecuencias semanales a Bogotá y Cartagena de Indias.

La empresa ha confirmado que ya se han habilitado los mecanismos necesarios para gestionar reembolsos, alternativas de viaje y otras soluciones conforme a la normativa vigente, con el objetivo de minimizar el impacto en sus clientes y agencias de viaje colaboradoras mientras garantiza la solidez financiera y la eficiencia de la empresa ante la incertidumbre del sector.