Podemos rechaza apoyar en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible y el Gobierno explora alternativas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

El PSOE confirma que está negociando con todos los grupos para sacar adelante la ley en el Congreso

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado este miércoles que su formación rechaza apoyar en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible, salvo el improbable caso de que el Gobierno paralice las ampliaciones en marcha del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat, por lo que el Ejecutivo se está planteando explorar otras alternativas para sacar adelante el texto, cuya votación en el Pleno de la Cámara se prevé para la próxima semana.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Belarra ha denunciado que la ley, que superó el trámite de la Comisión de Transportes hace una semana, va a resultar en "papel mojado" porque las políticas que impulsa son "puro desarrollismo" que sólo sirven para agravar la emergencia climática y nutrir con contratos milmillonarios a las empresas constructoras.

En este escenario, Belarra ha insistido en lo que viene diciendo el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, y es que Podemos sólo apoyará el texto si se paralizan los proyectos de la ampliación del aeropuerto de El Prat y el Puerto de Valencia.

La posibilidad de que el Ejecutivo haga un parón en estos proyectos es remota pues el ministro de Transportes, Óscar Puente, los defiende y hasta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha abanderado las ampliaciones de los aeropuertos en Madrid, Barcelona y Alicante.

EL GOBIERNO, PENDIENTE DE UPN Y COMPROMÍS

Los votos de la formación son cruciales para que esta ley consiga concluir su tramitación en el Congreso, pues en su paso por comisión PP y Vox la rechazaron y estas formaciones en el Pleno de entrada suman 170 escaños.

Contando con el voto de Junts, que apoyó el texto en la comisión, las bazas que le quedan al Ejecutivo son intentar conseguir una abstención de Podemos o incluso atar el voto del diputado de UPN, Alberto Catalán, que normalmente se alinea con el PP en las votaciones del Pleno.

De momento, fuentes de UPN han comentado a Europa Press que el Ejecutivo no les ha contactado y todavía no tiene decidido lo que votará en el Pleno. Asimismo, el Gobierno necesitará contar con la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado contraria a la ampliación del Puerto de Valencia.

EL PSOE DICE QUE QUEDA UN "MUNDO ENTERO" POR NEGOCIAR

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado que está negociando "con todos" los grupos del hemiciclo para amarrar los votos y conseguir culminar la tramitación de esta ley en el Pleno de la Cámara Baja.

En este escenario, Patxi López ha comentado que todavía queda un "mundo entero" por negociar en el marco de esta ley, que además ha incorporado más de 160 enmiendas de diferentes durante su paso por la ponencia y la comisión. "Estamos convencidos de que la ley que convierte la movilidad sostenible por primera vez en la historia en un derecho pueda salir adelante", ha zanjado el portavoz socialista.