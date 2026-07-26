El PP pide al Gobierno un plan nacional de áreas de servicio y descanso que cubra la red de carreteras

Archivo - Una mujer reposta en una gasolinera CEPSA de Avenida de Portugal en Móstoles, a 5 de abril de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno desarrollar y ejecutar un plan nacional de áreas de servicio y descanso que cubra los principales puntos estratégicos de la red de carreteras del país.

A través de esta propuesta, recogida por Europa Press, la formación denuncia que los grandes ejes de infraestructuras de transporte por carretera que vertebran el país carecen, en general, de algunos servicios auxiliares que necesitan los usuarios que circulan por ellos.

Por este motivo, dice el PP, las principales asociaciones de transportistas vienen reclamando desde hace años una red de áreas de servicio y descanso, limpias y seguras, distribuidas por todo el país y que vertebren los ejes estructurantes de transporte.

En ese escenario, el Grupo Popular insta a desarrollar ese plan nacional de áreas de servicio con el objetivo de que garantice en puntos estratégicos dentro de los principales ejes estructurales de transporte por carretera de servicios auxiliares adicionales como áreas de descanso e higiene, limpias y seguras, con suministro de combustibles y hostelería.

DESBLOQUEO EN LA A-33

Además de esa petición, el PP denuncia en su propuesta que en 2023 el Ministerio de Transportes licitó una de estas áreas de servicio en la autovía A-33, a la altura de Yecla (Murcia). Sin embargo, y aún teniendo propuesta de adjudicación, el proyecto se encuentra bloqueado "sin ningún tipo de avance ni explicación, durante más de tres años".

Por ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo pide también desbloquear de forma inmediata y urgente la construcción del área de servicio en la autovía A-33 en el término municipal de Yecla.